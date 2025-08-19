A las opiniones de diferentes personalidades del espectáculo como la diva Moria Casán o el actor Pablo Echarri, en torno a la gran polémica que se generó por la nueva película de Guillermo Francella, ahora se sumó la mirada de la actriz Florencia Peña.

"El arte no puede ser medido por cómo le va a una película porque sino seríamos todos tarotistas", indicó Flor Peña, en medio de la discusión generada por el estreno de Homo Argentum.

“Le tengo un gran afecto, creo que soy la actriz que más trabajó con Guille”, agregó, en Urbana Play, sobre el vínculo que mantiene con el actor de la película.

Sin embargo, reconoció: "Yo no pienso, nunca pensé, ni voy a pensar como Guille y él lo sabe. Y nosotros nos queremos”.