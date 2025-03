En Desayuno Americano mostraron las capturas de unos mensajes entre Maxi López y una modelo amiga suya donde el ex futbolista no sólo confirma que se acostó con ‘La China’ Suárez sino que además agrega que ella “lo hace mal”.

Claramente esta última parte es bastante subjetiva, pero fue suficiente el presunto amorío entre ellos para volver a agitar el avispero del Wanda gate.

Juan Etchegoyen habría sido el que consiguió los comprometedores chats entre Maxi y su amiga modelo que fue quien lo habría vendido. “Esta mujer es modelo. Se llama Luah Martínez y no sólo me asegura detalles muy fuertes de su vínculo con Maxi sino que también tiene cómo comprobarlo. Yo hoy acá te voy a mostrar una serie de chats que me llegaron donde Maxi López le dice a Luah que tuvo relaciones sexuales con Eugenia la China Suárez. No especifica ni cuándo ni cómo pero ya el dato es terrible”, sostuvo el periodista.

Si a algunos les parecía poco la novela que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y L-Gante, ahora se sumó Maxi López y algunos quieren cantar “cartón lleno”.