Federico Bal fue el invitado del último programa de Mario Pergolini, Otro Día Perdido, donde se generó un momento bastante rarito entre los dos que se hizo viral.

Bal se autodenominó como una persona "linda", pero enseguida el conductor del programa le salió al cruce negando por completo esa hipótesis de una manera rotunda.

El hijo del Carmen Barbieri hizo de todo para convencerlo, pero el ex CQC no dio el brazo a torcer y siguió firme con su postura de que no es un tipo lindo.

Luego se generó un momento muy divertido y gracioso cuando la producción puso al aire mensajes de pretendientes bastante extrañas para el joven actor.