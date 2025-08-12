Fátima Florez se encuentra de gira por los Estados Unidos y el 5 de septiembre coincidirán en Las Vegas con Javier Milei, según sus propias palabras, “en el contexto de su tour”.

Al parecer las ganas de Coki Ramírez de ocupar el lugar de primera dama tendrán que esperar al menos hasta después del reencuentro entre la imitadora y el mandatario.

Tal vez Milei tenía ganas de verla o los planetas se deben haber alineado para que se coincidieran en la misma ciudad por lo que el encuentro está planeado con casi un mes de anticipación.