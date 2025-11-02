Ben Savage, quien se convirtió en un rostro conocido desde su infancia, sorprende hoy con una transformación que refleja años de evolución personal y profesional. El actor, recordado por sus papeles juveniles que marcaron a toda una generación, ha recorrido un camino que combina madurez artística y cambios físicos notorios.

La trayectoria de Savage muestra cómo los actores que crecen frente a las cámaras enfrentan desafíos únicos: adaptarse a roles adultos, mantener su presencia en la industria y, al mismo tiempo, reinventarse constantemente. La atención del público hacia su transformación también responde a la nostalgia y al interés por ver cómo los artistas que marcaron la infancia de muchos han evolucionado con los años.

Cómo fue la impactante transformación de Ben Savage

Ben Savage, el actor que dio vida a Cory Matthews en Yo y el mundo, ha sorprendido con una transformación que va más allá de lo físico: un giro completo en su carrera y su vida personal.

Tras alcanzar la fama en los años 90, Savage se volcó a los estudios y se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad de Stanford, lo que lo llevó a realizar prácticas políticas en 2003 con el senador republicano Arlen Spector. Este camino académico y profesional marcó un distanciamiento gradual del mundo del espectáculo.

En 2022, Ben dio un paso más allá, presentándose como candidato al ayuntamiento de West Hollywood, aunque sin lograr la elección. Su ambición política no se detuvo: en 2023 anunció su intención de postularse como representante del distrito congresional 30 de California, donde también ha formado su familia, casándose y esperando su primer hijo. Este cambio de rumbo refleja un alejamiento definitivo de su etapa de actor adolescente y de la vida mediática que lo acompañó durante años.

El distanciamiento también alcanzó su relación con sus antiguos compañeros de serie. Mientras ellos mantienen un pódcast y reuniones ocasionales, Savage decidió cortar lazos con ellos. Will Friedle y Danielle Fishel, quienes interpretaron al hermano mayor y la novia de Cory, han expresado su sorpresa y tristeza, ya que consideraban a Savage un amigo cercano desde la infancia. Este silencio y alejamiento añade un matiz inesperado y doloroso a la evolución personal del actor.