Aníbal Pachano desde Chile: ‘Yo no le tengo miedo al coronavirus’

Si bien es paciente de riesgo, dicho por él mismo, y está en Santiago de Chile en pleno brote del coronavirus, un famoso mediático se despachó con un polémico comentario sobre la cuarentena.

“Soy un paciente de mucho riesgo pero no le tengo miedo al coronavirus; están en un dramatismo absoluto y hay que bajar el panic attack", expresó Aníbal Pachano en comunicación con El Nueve.

El coreógrafo trabaja en Chile como jurado en el Bailando por un sueño de ese país, y desde allí advirtió: “Aislarnos porque somos viejos me parece una mamarrachada”.

“No me siento mal, mis pulmones están complicados desde hace tiempo, pero no me voy a aislar de la vida, voy a seguir trabajando de la manera que sea", insistió Pachano.

En contra de las medidas oficiales en Argentina, el jurado concluyó: “Va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar porque no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurrió al Presidente”.

Estas fueron las reacciones:

“"Pachano": Porque aseguró que no vivirá adentro de cuatro paredes porque se le ocurra al presidente de la Nación”— ¿Por qué es tendencia? on Twitter Link ¿Por qué es tendencia? on Twitter

“pachano xq anibal dijo que no piensa aislarse xq lo diga el presidente, se la paso llorando los ultimos 4 años xq no le daban los medicamentos”— xq carajo es tendencia? on Twitter Link xq carajo es tendencia? on Twitter

“Aníbal Pachano, a nadie le interesa que virus tenes, ni que te paso emocionalmente.. Nos interesa que te quedes en tu casa para que no cagues la salud de los demás. Viejo pelotudo egoísta de mierda!”— M A L D O 🧙‍♀️ on Twitter Link M A L D O 🧙‍♀️ on Twitter

“"Yo no voy a vivir entre 4 paredes porque el presidente lo diga" Aníbal Pachano, un pelotudo más. Así es imposible. Dice que ya es tarde y es lo mismo hacer cuarentena o no.”— Castle on Twitter Link Castle on Twitter

““Yo no me pienso aislar de la vida porque se le ocurre al presidente de la nación” dice Pachano en TV. Hermoso mensaje. https://t.co/2dQg8Nymax”— Cuquis on Twitter Link Cuquis on Twitter

“el pelotudo de anibal pachano (que tiene varias enfermedades de base) diciendo que el no se va a encerrar en cuatro paredes porque se le ocurra al presidente de la nacion”— diosayofriedrichok on Twitter Link diosayofriedrichok on Twitter

“Pachano, el inmunosuprimido votante de Macri , al que Macri le quitó los remedios para el HIV, y ahora que se los devolvieron con este gobierno, se hace el taura. Se ve que quiere contagiarse para poder victimizarse. https://t.co/eb4TdDUANv”— Débora on Twitter Link Débora on Twitter

“Premio "Ahí tenés al pelotudo" para Aníbal Pachano”— Maximiliano Aráoz on Twitter Link Maximiliano Aráoz on Twitter

“Pachano cuidate y cuidanos a todos ,no comparto lo que dijiste por https://t.co/XRmtJHNr7A te encierres en tu mismo y respeta la cuarentena.”— @carlos40101788 on Twitter Link @carlos40101788 on Twitter