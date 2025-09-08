Éxito en Merlina: así fue la impresionante transformación de Jenna Ortega y Emma Myers para la serie

El regreso de la segunda temporada volvió a encender el furor por Jenna Ortega en su papel de Miércoles Addams y por la estética gótica que envuelve a esta producción de Netflix bajo la dirección de Tim Burton.

Detrás de este universo visual, un rol esencial recae en el equipo de maquillaje y peinado, responsables de dar vida a los personajes antes de cada filmación para que aparezcan en pantalla con la impronta que los distingue.

Cómo fue la impactante transformación de Jenna Ortega y Emma Myers para Merlina

El detrás de escena de la serie de Netflix muestra cómo el talento y la precisión del equipo de maquillaje y peinado permiten dar vida a los personajes de Nevermore. El proceso de caracterización de Jenna Ortega como “Miércoles” y de Emma Myers en la piel de Enid Sinclair refleja el compromiso y la creatividad de los especialistas que acompañan a las actrices durante las largas jornadas de rodaje.

En el caso de Myers, los profesionales encabezados por Sian Fitzgerald y Francesco Pegoretti se encargan de cada detalle: desde el uso de pelucas hasta la definición del maquillaje que marca la identidad particular de Enid. Ortega, en cambio, cuenta con la asistencia minuciosa de Nirvana J Makeup y el aporte de la asistente Locks by Lamb.

Uno de los elementos más llamativos en su transformación es la prótesis ubicada en la parte posterior de la cabeza, diseñada por el experto en efectos especiales Tristan Cornelius Versluis, que aporta realismo y mayor profundidad al personaje.

Con la segunda temporada ya disponible en Netflix, este material tras bambalinas permite descubrir cómo la magia del maquillaje y la peluquería elevan la estética gótica de la producción y logran que cada intérprete encarne con autenticidad a su icónica figura.