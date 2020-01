Una joven española llamada Lyna Bekkiche sorprendió a todos este sábado cuando publicó un hilo de Twitter en el que aseguraba que tras haber quedado embarazada del cantante de trap cordobés Paulo Londra, por una relación ocasional, y querer llevar adelante la maternidad, terminó abortando empujada por el músico y por su mejor amigo Piero Graziani.

La noche donde, según Lyna, todo ocurrió empezó de una forma particular. “Para el 16 también nos invitaron. Mis amigas dijeron que sí, pero yo no quería ir porque el 17 tenía un vuelo a Mallorca para un casting para Operación Triunfo. Necesitaba descansar. ¿Qué pasó? El 16 por la noche no me podía dormir de los nervios. Eran las 12:30 de la noche, ya no iba a dormir. Agarré mis cosas y fui a la casa. Igual, la casa que alquilaban estaba cerca del Aeropuerto de Barajas”, relató Lyna.

Ya en la casa de la reunión, el clima era diferente. “Esa noche fue distinta. Estábamos jugando a ‘verdad o reto’. Yo tenía el rumor de que Paulo tenía novia. Entonces en el juego se lo pregunté y me dijo que 'no, que se había separado hace unas semanas. Si me decía que tenía novia, no pasaba lo que pasó. Se hicieron las 5 de la mañana y quería ducharme. Me dijeron que podía usar el baño de cualquier habitación. Cuando salí de la ducha, entró una persona que era Paulo. Él ya se iba a dormir. Le dije ‘me maquillo y me voy’. Cuando me fui a despedirme me dijo ‘quedate un rato, vamos a hablar de música’. Empezamos a hablar. En un momento le estaba rapeando una canción a él. Yo rapeo mal en español porque tengo origen francés. Para callarme me besó y ahí empezó a pasar todo. Él no tenía condón y nadie en la casa tenía un condón. Le dije ‘no te preocupes porque yo tomo las pastillas’”, contó refiriéndose a que realizaba un tratamiento con píldoras anticonceptivas desde hace un tiempo.

Lyna aseguró que después llegó a tiempo a tomar su vuelo hacia Mallorca y se presentó al casting como tenía planeado. La joven asegura que durante la primera quincena de noviembre, tras más de una semana de retraso en su período menstrual, decidió hacerse un test de embarazo que dio positivo.

“Yo no tuve diálogo con Paulo después de lo que pasó, pero sabía que estaba embarazada de él. Le hablé al fotógrafo. Cuando le contó el embarazo, él me bloqueó de todos lados. Estuve dos días sin saber qué hacer. Yo tenía diálogo con su mejor amigo Piero (Graziani), pero sabía que Paulo en esos días iba a ir a sus primeros Latin Grammy y no se los quería arruinar, entonces le conté la situación a Piero y le pedí que lo hablemos con Paulo cuando vuelvan a Argentina”, reveló la joven.

Sobre su idea, remarcó: “Yo tenía muchas opciones, ninguna era abortar. Me llaman Piero con Paulo. Lo primero que me dice es ‘te mando dinero para que tú puedas abortar’. Él no me pidió opinión ni nada. Él me decía que ‘tenía novia’, que ‘iba a arruinar su carrera’ y ‘cómo voy a criar un niño si tengo 18 años’. Yo le respondí que él no tiene por qué ser parte de su vida si no quiere. Yo tengo mi familia y mis cosas. Mi familia tiene una buena posición económica, no necesito el dinero de Paulo. Él me dijo ‘vale, vale’ y me colgó. A las tres horas, Piero me cuenta diciéndome que estaba viniendo para Madrid. No lo podía creer”.

Lyna asegura que Piero viajó a Madrid y allí se reunieron en múltiples oportunidad, en las que él trataba de inducirla a abortar: “Me hablaba mucho de música porque sabe que es mi debilidad. Me hablaba de todo lo que podía hacer en la música sin tener un hijo. Estábamos desde las 11 de la mañana hasta la noche, durante una semana. Aclaro que no pasó nada entre nosotros y nunca me amenazó de ninguna forma”.

Hastiada, Lyna tomó la decisión de abortar: “En un momento dije ‘ya está, no aguanto más’. Hablé con mi madre y le conté. Ella me dijo que esperara unos días o semanas para que sea mi decisión, pero no le hice caso. Después le pedí a Piero que lo llame a Paulo. Le dije ‘voy a hacer esto por tí, estoy harta, no quiero ser la responsable de arruinar tu vida’. Él me decía ‘muchas gracias, te voy a ayudar un montón, somos súper amigos’. Me comía la cabeza para que no me arrepintiera”.

Finalmente, el 27 de noviembre, Lyna se sometió al aborto en una clínica de Madrid: “Fuimos con Piero y firmé los papeles. Si bien nadie me obligó, hubo una manipulación. Nadie me puso un cuchillo. Y lo hice”.

“Una vez que me dieron el alta, Piero me dice ‘no querés ir a comer’. Yo estaba temblando y lloraba. Fuimos a comer y me dice ‘Paulo ya me compró el vuelo para dentro de cuatro horas’. ‘Me acabas de confirmar que solo querías eso, no viniste por mi bien’, le dije”, contó la joven sobre el día en el que vivió un shock tras otro.

Lyna aseguró que después permaneció un tiempo en comunicación con Piero, pero mientras ella le contaba que “se sentía mal y sola”, él solo le proponía “enviarle dinero para que vaya a terapia”. “Hay psicólogos sociales aquí que son gratuitos”, aseveró ella al respecto. “Yo solo quería que alguien me preguntara cómo estoy, que me traten como persona. Me terminó bloqueando”, agregó.

Lyna afirma que a partir de ahí Piero comenzó a bloquearla y desbloquearla de su contactos sistemáticamente. Luego ella tomó la decisión de contarle por privado su historia a un puñado de fanáticas de Londra: “Me apoyaron un montón, muchísimo”.

Finalmente, Lyna reveló su historia con un hilo de Twitter este sábado. “No pienso hacer nada. Lo cuento para que no pasen más estas cosas. Paulo tiene dos opciones: o hace un comunicado diciendo que es verdad o no hace ningún comunicado. Si dice que es mentira, tengo todas las pruebas, papeles, conversaciones. Si dice que es mentira, estamos hablando de juicio. Si dice que es mentira, está ensuciando mi imagen y yo lo denuncio porque sé lo que es verdad. Él ha pagado vuelos con su tarjeta de crédito”, sentenció la joven.

Desde el entorno de Paulo Londra, le dijeron a RatingCero.com estar "en shock" por la publicación de Lyna. El cantante y su representante no hicieron declaraciones al respecto hasta entrada la tarde de este sábado.