La cantante estadounidense Ariana Grande es reconocida en todo el mundo no solo por su talento musical, sino también por los cambios de estilo que fue mostrando a lo largo de su carrera.

En los últimos años, su imagen atravesó una transformación que llamó la atención tanto de sus fanáticos como de los especialistas en moda. Su estilo dejó atrás ciertas características para dar paso a una estética más sofisticada y cuidada, mostrando otra faceta de su personalidad pública.

Así fue la impresionante transformación de Ariana Grande

En sus primeros años en Nickelodeon se mostraba con rulos naturales y un estilo relajado, muy distinto de la imagen pulida y cuidada que hoy la caracteriza.

El gran cambio llegó con su papel en Victorious, cuando decidió teñirse el cabello de un rojo intenso para dar vida a Cat Valentine. Aunque ese look la hizo resaltar, el uso constante de tintura dañó su pelo y la llevó a recurrir a pelucas y extensiones, lo que dio origen (casi de manera accidental) al peinado que luego se volvería su marca registrada: la coleta alta.

Desde entonces, su estética evolucionó hacia un estilo mucho más sofisticado. Su maquillaje se volvió más elaborado, con delineados definidos y labios en tonos cuidadosamente elegidos; mientras que su vestuario empezó a incorporar siluetas modernas y texturas pensadas para brillar en escenarios internacionales.

Así, la adolescente de aspecto inocente fue transformándose en una figura pop que transmite seguridad y dominio en cada presentación pública.