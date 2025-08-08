Esta fue la impactante transformación de Juana Repetto, que sorprendió con su look

Las redes sociales estallaron en comentarios luego de que una reconocida figura del espectáculo mostrara un look completamente renovado. La transformación de Juana Repetto fue compartida a través de una serie de imágenes y videos que generaron sorpresa entre sus seguidores, quienes no dudaron en elogiar la decisión y el resultado final.

Más allá de la moda, el cambio también fue interpretado como una expresión personal y un mensaje de empoderamiento. ¿De quién se trata? Te lo mostramos a continuación.

Como fue la impresionante transformación de Juana Repetto

A dos meses de anunciar su separación de Sebastián Graviotto, Juana Repetto sorprendió al iniciar una nueva etapa con un cambio de look: se tiñó el pelo en su casa y compartió el proceso en sus redes.

El resultado fue un tono rojizo intenso que, según varios de sus seguidores, resalta sus ojos claros y pecas. Ella misma bromeó con su parecido a Jessica Rabbit, el icónico personaje animado de melena roja.

En paralelo con esta transformación, la actriz viene enfocándose en su bienestar emocional, compartiendo reflexiones sobre el proceso que vive desde la ruptura. Actualmente reside junto a sus hijos, Toribio y Belisario, en la casa de su madre, mientras avanza la construcción de su nuevo hogar, al que bautizó como su “casa galáctica”.