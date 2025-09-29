Un verdadero escándalo mediático se armó en vivo y en directo entre Luis Ventura y Viviana Colmenero, luego de un video que expusieron al aire y que la ex Gran Hermano había pedido expresamente que no pasaran.

El video en cuestión se trataba de su casting de ingreso al reality en 2003, donde contaba su drama como trabajadora sexual y los problemas que esto le había traído.

Pero, luego del tape, Colmenero se mostró muy enojada porque manifestó que ya había avisado a la producción que no lo reprodujeran y por lo tanto se sintió completamente cosificada.

"Fue un casting privado y me tendrían que haber pedido permiso para ponerlo. Esto es sensacionalismo… ustedes no saben todos los años que yo tuve que trabajar para superarme a mí misma y dejar atrás el estigma", lanzó.

Luis Ventura intentó calmar la situación y le pidió disculpas, pero la invitada expresó: "Esto le refrescó la memoria a la gente. No hace falta pasar ese video porque la gente sabe perfectamente quién soy. Ese perjuicio que tienen en la sociedad".

Con el clima cada vez más caldeado y Colmenero apuntando directamente contra la producción, Ventura se mostró visiblemente enojado y la censuró al mandar a un corte a pesar de que todavía estaba hablando.