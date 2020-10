Diez años después, un homenaje de Nico Vázquez y Gimena Accardi, derivó en el recuerdo, por parte de Stéfano ‘Yeyito’ De Gregorio, de viejas peleas e internas en el elenco del programa que se emitió entre 2007 y 2010, y de un escándalo con todo tipo de acusaciones.

Agustín ‘Cachete’ Sierra y Rocío Igarzábal se reencontraron en el Cantando 2020; Vázquez y Accardi le dedicaron un video para desearles suerte, y De Gregorio disparó con munición gruesa en las redes sociales.

“No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos. Perdón, pero no pude. Me acuerdo de una frase que salió de su boca: ‘Voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado’. Ahí lo tenés a ‘Cachete’ rompiéndola, rey”, sostuvo Yeyito.

Las respuestas de Nico y Gimena no se hicieron esperar. “Sería ideal que además aclares que la frase fue: ‘Te recomendé en todas las productoras y ahora no te voy a recomendar más (por algo que hizo Agus y que ya fue aclarado hace años por ellos en privado y quedó todo bárbaro)’. Si alguien no es careta en este medio, ese es Nico”, sentenció la actriz.

La versión de Accardi fue ratificada por Sierra, quien explicó que habían tenido un problema personal con Vázquez, pero que lo aclararon y quedó todo solucionado.

Como Stéfano la siguió en las redes, Vázquez rompió el silencio y salió al cruce. “No pensaba contestarte, porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida. Pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que sí dije fue ‘no te recomiendo más’) en el contexto de una pelea hace 5 años por una equivocación de Agus”, remarcó.

“Recibirías demasiados insultos si yo hablo. Así que prefiero callar y que hablen mis acciones como hace 24 años en el medio. Seguís demostrando lo mala persona que sos cada vez que hablás con soberbia y decís burradas machistas, y otras miserias”, disparó Nico, y concluyó: “Ojalá crezcas, y la próxima vez que quieras decirme algo es en la cara, o al menos arrobándome. Siempre te quise y te ayudé con tus laburos y con tu vida para que vayas por un buen camino, pero te desviaste mucho y queda demostrado en todo lo que hacés. Qué decepción".