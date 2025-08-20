Yanina Latorre volvió a hacer de las suyas en su programa de América, donde te mostró una vez más que se encuentra en el ranking de las peores comunicadoras del país.

La esposa del futbolista estaba tratando el tema de la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez, cuando se le cruzó por el celular una supuesta información chequeada con el círculo íntimo, de muy rara procedencia.

La conductora lanzó al aire esta hipótesis, a pesar de que afirmaba al mismo tiempo de que no creía en la misma, pero de todas maneras lo tiró igual.

La data aseguraba que ambos actores habían decidido ponerse en el papel de víctima y victimario para destapar un escándalo y que de esta manera subieran las ventas del espectáculo que protagonizan.