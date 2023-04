Y en el primer programa del nuevo cilco de Desayuno Americano el programa promedió un magro nivel de rating pero además se le cayó un invitado importante que tuvieron que reemplazar.

En realidad no es algo tan poco habitual que un invitado falte a la invitación, en este caso habían anunciado al Chiqui Tapia, pero lo que no se hace es contar con mbombos y platillos que el invitado no pudo o no quiso ir y quedaba el bache.

Pamela David, lejos de respetar esas pautas no escritas de la televisión anunció a viva voz que Angel de Brito le había “salvado las papas” es decir que desde la gerencia del canal lo llamaron para que fuera a cubrir el bache por la falta de un invitado en el primer programa.