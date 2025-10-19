Javier Milei logró meter a la Argentina en el mapa pero lamentablemente no por sus logros sino porque suele hacer el ridículo.

En este caso en particular fue el famoso programa Saturday Night Live el que se burló de la relación de Javier Milei con Donald Trump pero la figura del mandatario argentino hace que se burlen desde casi cualquier país del mundo.

El conductor Colin Jost presentó la noticia con una foto del mandatario argentino y de Austin Powers, el bizarro personaje británico de las comedias de Mike Myers: "El presidente argentino, Javier Milei, fue visto aquí diciendo: 'If you make me horny, baby' ('Si me enloquecés, nena')", manifestó entre risas generalizadas del público presente.