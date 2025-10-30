Mientras la mayoría de los habitantes del país le dieron su respaldo a Javier Milei en las últimas elecciones de medio término, otros no le creen una sola palabra.

Y no porque haya sido parte de una estafa con criptomonedas, ni porque proteja a su hermana acusada de corrupción, ni siquiera porque haya querido cubrir a su principal candidato financiado por el narcotráfico. Es que nadie nunca en la historia de la humanidad le prestó 20 mil millones de dólares a cambio de nada.

Es obvio que le país se comprometió a allanarle el camino a los negocios estadounidenses en el país y ya se están empezando a ver los hilos sobre los compromisos asumidos como con las plantas nucleares o la compra de uranio.

Pero Tinelli decidió tomárselo con humor y convocó a Iván Ramírez para que personifique a Javier Milei y a Roberto Peña encarnando a Donald Trump y ahora sabemos que no es que no hayan pedido nada, sino que Milei no entendió.