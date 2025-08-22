Tomárselo con humor
En 'La fábrica de jingles' se encargaron de Karina Milei y el caso de corrupción denunciado por Spagnuolo
El caso es grave. El amigo y abogado de Javier Milei fue desplazado de su cargo por unos audios donde denuncia que Karina Milei estaría involucrada en un caso de corrupción. Por suerte algunos todavía pueden tomárselo con humor.
Con humor se puede tocar casi cualquier cosa y eso es lo que suele hacer ‘La fábrica de jingles’ de Gelatina.
Esta vez se destacaron los jingles que hablaban de la hermana del Presidente y su presunta participación en este caso de corrupción. Pero el tema basado en ‘Guantanemera’ no fue el único.
‘Los caminos de la vida’ también hablaron de Karina.