El estreno del Club de las Divorciadas tuvo una postergación porque a las autoridades del canal no les convencía el formato pero mucho no lo deben haber cambiado porque las redes estallan criticándolo y no le auspician un buen futuro.

Con Alessandra Rampolla y Gabriel Cartaña tratan infructuosamente de levantarle el perfil pero tampoco lo logran.