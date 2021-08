"No puedo entender cómo hay que gente que está en contra de la vacuna, me parece de un grado de ignorancia terrible. El mensaje de Los Nocheros me parece un acto egoísta terrible porque no es así, estamos en la inmunidad de rebaño y sino váyanse los cuatro a vivir a una isla quietitos, es el ABC de la vacuna y es una cuestión de emergencia”, dijo Listorti en su programa de radio al intentar concientizar sobre lo necesario que significa que la población se inmunize contra el coronavirus.

A la salida de la radio, José María se encontró con un grupo de antivacunas que intentó realizarle un "escrache" y hasta lo acusó de "genocida". La reacción del conductor en medio de la tensa situación.