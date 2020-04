Las especulaciones sobre la supuesta violencia de género que sufría Luisana Lopilato por parte de Michael Bublé comenzaron luego de que la pareja hiciera un vivo de Instagram en la que se veía que el cantante le daba un codazo a la actriz para que se callara.

"Después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas quién es mi esposo. Lo volvería a elegir una y mil veces más. Están diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco", escribió luego ella, para despejar dudas y desmentir algún maltrato.

Una semana después de este hecho, el tema sigue dando que hablar debido a que los fanáticos de Luisana aseguran haber descubierto unas supuestas "señales" en los nuevos videos que grabó junto a su marido.

Cuando comenzaron a escribirle a la actriz mensajes como "mové la cabeza si él te pega" o "tocate el pelo si él te maltrata". Lo llamativo es que la actriz habría respondido a cada uno de estos comentarios con el gesto correspondiente.

Por su parte, usuaarios de las redes desmintieron que estas "señales" pudieran ser reales debido a que existe un delay entre lo que se ve en el video y los comentarios que aparecen abajo.