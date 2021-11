El titular de la FIFA Gianni Infantino tenía que hablar con Mauricio Macri pero al parecer su secretaria marcó mal un número y la que atendió fue Luciana Salazar.

Y es que, según Rodrigo Lussich, La vedette tiene un número prácticamente idéntico al de Macri, lo que ha hecho que muchas veces la llamen queriendo hablar con el ex mandatario. Los celulares son gemelos. Ya no el modelo en sí mismo, si no el número. Luciana tiene un número idéntico el del ex presidente Mauricio Macri", reveló el periodista y así comenzó a desentramarse una de las razones por las que la sobrina de Evangelina Salazar recibió mensajes de Infantino.