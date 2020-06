Juana Viale deslumbró en Almorzando con Mirtha Legrand con un look de flores bordadas en cristales

Juana Viale volvió a deslumbrar con su look en la apertura de la emisión de este domingo de Almorzando con Mirtha Legrand.

"Acá yo con un vestido hermosísimo que me hizo Jorge Rey, que es espectacular. Mi hermano me dijo el piropo más lindo desde que llegué, que es que parezco una muñequita de mazapán. Es un vestido muy lindo que está hecho todo con flores hechas a mano, bordadas en cristales, así que una princesa total, últimamente mi look es princesístico", expresó Juana al presentar su diseño apenas ingresó al estudio.