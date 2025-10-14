Comenzó una nueva temporada de Masterchef Celebrity y no podría ser más morbosa, ya que entre los participantes se encuentra el exfutbolista y ex pareja de la conductora del programa.

Maxi López comenzó su participación en las cocinas más famosas, y se dio un momento televisivo increíble que se viralizó entre el ex River y Wanda Nara.

Cuando la conductora se acercó a la cocina de Maxi, tuvieron un intercambio un tanto picante, cuando Wanda le preguntó por su ex y afirmó estar "sorprendidísima".

"Tengo un montón de quejas para hacerte porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca, más alta que yo, más linda", aseguró la ex del futbolista.

A lo que López contestó: "Los dos metimos cambio", pero Wanda reconoció: "A vos te fue mejor", como un claro palito a Mauro Icardi.