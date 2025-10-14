El picante cruce entre Wanda Nara y Maxi López en Masterchef Celebrity
El ex de Wanda es uno de los participantes del certámen de cocina más visto de la tele, lo que representa un morbo gigante para los televidentes. En medio del programa se dio un picante y divertido cruce entre ambos que se hizo viral.
Comenzó una nueva temporada de Masterchef Celebrity y no podría ser más morbosa, ya que entre los participantes se encuentra el exfutbolista y ex pareja de la conductora del programa.
Maxi López comenzó su participación en las cocinas más famosas, y se dio un momento televisivo increíble que se viralizó entre el ex River y Wanda Nara.
Cuando la conductora se acercó a la cocina de Maxi, tuvieron un intercambio un tanto picante, cuando Wanda le preguntó por su ex y afirmó estar "sorprendidísima".
"Tengo un montón de quejas para hacerte porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca, más alta que yo, más linda", aseguró la ex del futbolista.
A lo que López contestó: "Los dos metimos cambio", pero Wanda reconoció: "A vos te fue mejor", como un claro palito a Mauro Icardi.