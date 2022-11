El hijo de Claudio Paul Caniggia no deja de darle material a las redes. Ahora se hizo una modificación estética angulando su mandíbula y lo vendió en su cuenta de Instagram.

Al parecer el pibe stá bastante aburrido y ya casi no le queda espacio para seguir tatuándose así que ahora comenzó con las modificaciones. El tratamiento no es permanente pero los memes no se hicieron esperar.