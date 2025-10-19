Firme junto al pueblo
El más bizarro de los móviles de Crónica donde pasó de todo en unos pocos minutos
Cada vez está más claro que objetivo de Crónica es mostrar la realidad tal cual es. Por eso es que no tienen problema en poner al aire varias historias distintas e inconexas en el mismo móvil.
Lo cierto es que nadie recuerda cuál era el objetivo que tenía el movilero cuando salió a la calle y claramente es poco importante.
En tan solo unos minutos tuvieron a dos hombres, que casi se van a las manos, discutiendo sobre si lo que comía uno de ellos era un choripan o un paty, después una señora que hablaba con su marido, un transeúnte que denuncia haber sido estafado por un colectivero y para terminar un hombre que se mostraba feliz porque su padre había muerto en el trabajo y evidentemente él había heredado algo ya que mostraba orgulloso un fajo de billetes.
Y todo esto sucedió en el mismo móvil y con diferencia de algunos minutos como sólo Crónica lo puede hacer.