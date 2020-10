Un cruce en las redes le costó muy caro al youtuber Martín Cirio ya que se hicieron públicos cientos de mensajes pedófilos de este cuestionable personaje.

Tan caro le salió que hasta decidió cerrar definitivamente su cuenta de Twitter como si eso borrara todas las barrabasadas que había escrito.

Ahora el youtuber está intentando no ser cancelado de las redes sociales y probó publicando una foto de la medicación que está usando para pasar este difícil momento, tal vez como una manera de dar lástima.

Pero al parecer la estrategia es doble ya que si bien por un lado se muestra vulnerable al publicar un blíster de un reconocido fármaco que actúa sobre el sistema nervioso central, con propiedades ansiolíticas y sedantes, Cirio parece insistir en dar pelea y anunció que esta noche publicará un nuevo video en su canal de You Tube, asegurando que no lo van a desaparecer, aunque no adelantó detalles al respecto.

“A que sí #DesaparecePedofilo”— DAN on Twitter Link DAN on Twitter

“Lo que me sigo riendo con los 0,5 mg de Rivotril que victimiza el pedófilo declarado este. Historias en ig de como se la pega con ácidos, fazo y merca. Es placebo pelotudo!!!! #DesaparecePedofilo”— Lαԃყ Pιƈυɾú 🍄 on Twitter Link Lαԃყ Pιƈυɾú 🍄 on Twitter

“Solo admiti que te mandaste la cagada man y acepta las consecuencias, dios los influencers y su fama por la cabeza #DesaparecePedofilo”— 🍂🎃 M A R Y 🎃🍂 on Twitter Link 🍂🎃 M A R Y 🎃🍂 on Twitter

“#FUERZANEGRY No hay nada q me reviente más de ira q los manipuladores! Quieren normalizar la pedofilia y no lo vamos a permitir! El q banque a este HDP merece ser tratado de la misma manera y apartado! “Ni una Me... “? Uh deja! #DesaparecePedofilo #MurioLaFaraona”— La Bruja Capitalista🔮🌴Golpista y evasora fiscal on Twitter Link La Bruja Capitalista🔮🌴Golpista y evasora fiscal on Twitter

“Martín Cirio ingresando a la tendencia a chusmear lo que dicen: #DesaparecePedofilo”— Brunho on Twitter Link Brunho on Twitter

“El sociópata no se hace cargo de sus actos, no siente culpa. Es un claro ej. de personalidad narcisista, que se cree por encima del resto, así se justifica. El problema son los demás, que lo quieren hacer desaparecer, no sus obsesión con la pedofilia... #DesaparecePedofilo”— Martín Carrizo on Twitter Link Martín Carrizo on Twitter

“Queman las papas y subis esto para dar lastima? Esto no fue una persecución de la gente, lo hiciste vos solito y solo querés dar lastima para facturar con tu personalidad vomitiva y sin gracia. Te diría payaso, pero ellos si dan gracia #DesaparecePedofilo”— Ermacwiz on Twitter Link Ermacwiz on Twitter

“Acuérdense que entrar al video de La Faraona para conocer su "verdad" es alimentar este show nefasto, recordemos que monetiza nuestras visitas y si en realidad queremos que muera mediaticamente ni eso tenemos que darle. #MartinCirioPedofilo #DesaparecePedofilo”— Pablito on Twitter Link Pablito on Twitter

“Déjenlo de seguir gente #DesaparecePedofilo”— Rodrigo on Twitter Link Rodrigo on Twitter

“"No me van a desaparecer"? tené algo de dignidad y desaparece sólo enfermo #DesaparecePedofilo”— •KAREN• on Twitter Link •KAREN• on Twitter