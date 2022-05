El paso de Ana Rosenfeld como panelista del programa de chimentos no será un buen recuerdo.

Primero se cruzó con varias de sus compañeras, después se la acusó abiertamente de descuidar a sus clientas y ahora quedó en claro que el pacto entre abogados no tiene ningún valor.

Rosenfeld es abogada de Rocío Moreno, la ex pareja de Paulo Londra y consiguió un buen acuerdo para su representada con la salvedad de que se mantendría en privado y no llegaría a los medios. Pero la información no sólo se filtró sino que en el mismo programa donde trabaja mostraron el escrito del acuerdo y hasta dieron la cifra exacta que Paulo deberá pasar para la manutención de sus hijas.