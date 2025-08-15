Tal vez Nelson Castro esté buscando un lugar en la próxima edición de Master Chef, que sería lo único que le falta.

Pero lo cierto es que el doctor no deja de sorprender con sus hobbies y ahora agregó uno insólito: la cocina.

Y es que tal como contó el mismísimo Nelson, mientras estudiaba en los Estados Unidos hizo unos canelones que le salieron tan bien que se convirtió en un rebusque con el que ganaba unos 1000 dólares mensuales.