Esta no la tenía
El insólito "rebusque" de Nelson Castro mientras estudiaba en los Estados Unidos
El doctor Nelson Castro, el mismo que se anima a diagnosticar por televisión sin siquiera haber visto al paciente tuvo una época en la que tenía que trabajar para solventar su carrera, pero nadie creyó que podía estar relacionado con la gastronomía.
Tal vez Nelson Castro esté buscando un lugar en la próxima edición de Master Chef, que sería lo único que le falta.
Pero lo cierto es que el doctor no deja de sorprender con sus hobbies y ahora agregó uno insólito: la cocina.
Y es que tal como contó el mismísimo Nelson, mientras estudiaba en los Estados Unidos hizo unos canelones que le salieron tan bien que se convirtió en un rebusque con el que ganaba unos 1000 dólares mensuales.