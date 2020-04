“Estaba Amaia con unos tragos... Bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con la China en un pasillo, en un momento que la China no soportaba mucho. Tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó a Amaia, que estaba en la suya, y chocaron el hombro, algo que a la China no le gustó nada. Se armó una que las tuvieron que terminar separando. Fue un quilombo” contó Lali en el vivo de Instragam.

Esta anécdota fue contrada por la propia Lali Espósito en un vivo con Peter Lanzani. La anécdota corresponde a la época de Casi Ángeles sobre un cruce de la China Suárez con Amaia Montero. Pero la Española estalló de bronca y escribió barbaridades contra la cantante argentina pese que esta le pidió disculpas públicamente.

“Eres una gran mentirosa @lalioficial. Yo estuve allí en todo momento y tu disculpa NO es clara. Te lo has inventado y punto. HAS MENTIDO, ESO NO PASÓ. Cuéntale a tu madre, a tu familia lo que has hecho a ver si te perdonan ellos. Yo no”, escribió en Twitter la pintora y poeta, que en las últimas horas puso privada su cuenta.