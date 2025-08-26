Joaquín Levinton pasó un momento bastante incómodo durante la última emisión del certamen televisivo de La Voz.

El cantante de Turf había sido invitado para asesorar a los participantes del equipo de Lali Espósito, quien al parecer le tendió una pequeña trampa.

La cantante le preguntó si le caía bien la gente que hablaba con diminutivos como ‘holi’, y Levinton le manifestó que en realidad no le caen bien.

Acto seguido entró un participante que siempre saluda de ese modo, y por eso la cara del vocalista de rock y pop fue espectacular.

El momento televisivo del programa de Telefé se viralizó en las redes sociales por esta maldad de Lali con Joaquín.