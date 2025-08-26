Sos mala, eh...
El incómodo y gracioso momento que vivió Joaquín Levinton junto a Lali en 'La Voz'
El cantante de Turf participó en el certamen de canto como acompañante de Lali Espósito. Fue en la previa de la emisión cuando el artista protagonizó un momento algo incómodo con un participante, aunque bastante inducido por la picardía de Lali. Por eso, se generó un instante hermoso.
Joaquín Levinton pasó un momento bastante incómodo durante la última emisión del certamen televisivo de La Voz.
El cantante de Turf había sido invitado para asesorar a los participantes del equipo de Lali Espósito, quien al parecer le tendió una pequeña trampa.
La cantante le preguntó si le caía bien la gente que hablaba con diminutivos como ‘holi’, y Levinton le manifestó que en realidad no le caen bien.
Acto seguido entró un participante que siempre saluda de ese modo, y por eso la cara del vocalista de rock y pop fue espectacular.
El momento televisivo del programa de Telefé se viralizó en las redes sociales por esta maldad de Lali con Joaquín.