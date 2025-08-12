Santiago Maratea es objeto de críticas en todos lados debido a su pobre debut como conductor televisivo, donde mostró claramente por qué es streamer.

El influencer, que siempre estuvo rodeado de una gran polémica por sus raras colectas de dinero, está conduciendo un programa de premios nada más y nada menos que en América.

Fue justamente durante la primera emisión de Trato Hecho, que Maratea demostró sus escuetas capacidades para desenvolverse en la pantalla chica y generó un momento muy incómodo con un participante.

Todo ocurrió cuando el conductor quiso saber más sobre la vida del participante, y a pesar de sus afirmaciones, siguió insistiendo más profundamente a lo que el joven le respondió: “A mí papá lo mataron”.

Maratea no tuvo mejor reacción que decir: "Ah, de una. Terrible, amigo".