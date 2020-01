El notero contó con gracia: “Mora Godoy nos pagó una cena a toda la prensa y después nos llevó a bailar”.

Entonces Ángel de Brito le preguntó “¿vos tuviste algo con Mora?” y él respondió: “¿Qué? No, no, no. Es una hermosa mujer. Es muy generosa, no me invitó a mí, invitó a toda la prensa”.

Majo Martino reveló: “Me dicen que, efectivamente, tuviste algo con Mora después de la foto del Bailando del año pasado. Me dicen que compartieron un vino y después se fueron a bailar”.

“¡Nada que ver! ¡Hablan todas juntas! ¡Basta! Vamos a decir la verdad...Me quiero ir. La estoy pasando mal en serio. Estoy acostumbrado a hacer a las notas no a estar del otro lado” agregó.