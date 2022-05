La actriz Andrea Rincón recordó en el programa PH Podemos Hablar la experiencia que tuvo con ayahuasca antes de ingresar al reality Gran Hermano cuando tenía 21 años.

“Fue antes de entrar a Gran Hermano y posta que vi lo más doloroso de mi vida. Lloré de principio a fin. Yo era muy chiquita, tenía 21 años", contó Rincón, en un tramo de su intervención, frente al resto de los invitados.

Y luego continuó: "Lloraba, lloraba, lloraba y el chabón me tiraba humo y me decía: 'quién te hizo tanto daño', y yo lo único que quería es que me dejara de tirar humo pero no podía hablar".