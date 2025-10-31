Discusión en vivo
El hijo de Natacha Jaitt totalmente sacado con su tío Ulises porque reveló que es "hijo de primos"
Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt, se enfrentó en vivo a su tío Ulises y expuso un crudo drama familiar. Además, le recriminó que expusiera abiertamente que "es hijo de primos".
Una fuerte discusión se vio en un programa en vivo entre el hijo de Natacha Jaitt y su tío, Ulises Jaitt, donde se desprendieron varios problemas familiares a calzón quitado.
Tras las denuncias del joven contra Ulises por años de maltratos, ambos se enfrentaron en un crudo mano a mano en América, donde se dijeron de todo.
El joven respondió a su tío recriminándole por intentar diagnosticarlo psicológicamente, y también le criticó que dijera públicamente que tiene problemas mentales porque es "hijo de primos" y expresó: "¿Por qué revelás que soy hijo de primos?".
Así comenzó un intercambio insólito donde Ulises Jaitt le dijo: "¿Yo tengo la culpa de que seas hijo de primos?".