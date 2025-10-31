Una fuerte discusión se vio en un programa en vivo entre el hijo de Natacha Jaitt y su tío, Ulises Jaitt, donde se desprendieron varios problemas familiares a calzón quitado.

Tras las denuncias del joven contra Ulises por años de maltratos, ambos se enfrentaron en un crudo mano a mano en América, donde se dijeron de todo.

El joven respondió a su tío recriminándole por intentar diagnosticarlo psicológicamente, y también le criticó que dijera públicamente que tiene problemas mentales porque es "hijo de primos" y expresó: "¿Por qué revelás que soy hijo de primos?".

Así comenzó un intercambio insólito donde Ulises Jaitt le dijo: "¿Yo tengo la culpa de que seas hijo de primos?".