El caso de Lourdes Fernández preocupó al mundo del espectáculo, a sus fans en incluso a su propia familia, quienes denunciaron su desaparición luego de permanecer sin contacto durante tres semanas.

La madre de la cantante radicó la denuncia en una comisaría de Palermo para que las autoridades la ayuden a dar con el paradero de su hija. Además aseguró que Lourdes había sufrido violencia de género por parte de su ex pareja, con la que se había arreglado, y de ahí su mayor preocupación.

Durante esta desaparición, la ex Bandana dio algunos signos de vida pero fueron erráticos y extraños. Por ejemplo, algunas publicaciones y un llamado en un programa en vivo de televisión el cual atendió con una voz balbuceante.

Se sabe del problema de adicción de la artista y por eso se sospecha que su desaparición se podría haber dado por ese motivo.

Luego, la cantante publicó el video donde aseguró: "Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible".