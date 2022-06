"No tengo respiración. Camino cinco pasos y es como si hubiera hecho dos cuadras", contó el actor y añadió: "Me acomodo en las cámaras y me canso", dijo Veronelli.

Entrevistado por el periodista Juan Etchegoyen, el actor dijo que vive un momento "espantoso".

"El médico me miró y me dijo: 'ud. no está palido, está transparente'", contó en otro fragmento del audio.

Veronelli padeció dos infartos fue internado en el hospital Eva Perón de Merlo y no tiene cobertura de salud. En este momento lo ayudan la Asociación Argentina de Actores no lo está ayudando en su grave situación.