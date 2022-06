El relato es tremendo. Diego Peretti reveló que perdió todos sus ahorros tras ser víctima de una estafa millonaria. El actor de "El robo del siglo" y "Los Simuladores" intentó comprar unos departamentos y fue engañado por un gestor. Claro que recurriió a la Justicia para intentar recuperar su dinero.

“Se trata de un desarrollador inmobiliario, que se llama Martín Pines. Gracias a Dios, fue citado a indagatoria penal por la jueza Elizabeth Paisan, que es responsable del juzgado nacional en lo correccional N°12 que dio datos y pruebas como para investigar un presunto delito”, explicó Peretti.

“Pines me vendió dos unidades funcionales, una de 87m² y otra de 59 m², a precio cerrado, sin tener la autoridad para hacer semejante operación. No le avisó al fideicomiso que lo hacía a precio cerrado y sí integró esta plata que yo le di al fideicomiso en cuotas y no en la totalidad como habíamos pactado”.

Para la jueza del caso, hubo un “presunto delito y estafa reiterada” ante la evidencia de que luego de la transacción, el gestor dejó el fideicomiso y Peretti quedó con una “deuda millonaria” que sigue pagando.

Diego concluyó: “A las pruebas que están avaladas por los escribanos y todo esto le agregamos cuatro grabaciones que le hicimos a Martín Pines en donde él confirma que nos debe esta plata, que no nos informó a nosotros de la forma de pago en cuotas, que no le informó al fideicomiso que nos engañó y que se iba a hacer cargo de la deuda”.