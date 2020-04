Una de las tantas increíbles y dramáticas historias que quedarán de esta cuarentena por el coronavirus la tiene Guido Süller.

“No estoy en mi casa, estoy atrapado en un camping que se llama Las Tejas en Zárate, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Este camping cerró y yo me quedé adentro, hace un mes o un poco más que estoy”, aseguró el mediático. "Trato de estar bien y optimista pero ya no puedo más”, agregó en diálogo con 'Teleshow'.

Süller describió su situación precaria y cómo se originó: “Como no tengo televisión ni Wi-Fi y el 4G me anda cuando quiere, las noticias me llegan tarde o me entero después de las cosas; cuando el Presidente dictó la cuarentena más estricta, el dueño de acá cerró con candado la entrada y yo me quedé adentro”.

“Me estoy quedando sin comida. Esto está frente al río Paraná al lado del puente de Zárate Brazo Largo. Un pescador me dio un sábalo para comer, no sé cómo sacarle las vísceras, ¡quiero poder volver!”, expresó con fervor.

Además, reconoció que en caso de que quisiera, él podría abrir el portón o buscar algún lugar por donde salir, pero no tiene el permiso para transitar por Zárate y mucho menos para volver a su casa en el Gran Buenos Aires.

¿Cómo terminará esta historia para Guido?