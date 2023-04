En el clásico Verdadero Falso de Duro de Domar, los invitados recurdan algunos episodios insólitos de su vida.

En esta oportunidad, en el programa conducido por Pablo Duggan, el periodista Franco Torchia tuvo que responder las preguntas.

"¿Es cierto que te cruzaste con Diego Maradona, lo pisaste y no lo reconociste?", fue la consulta de Duggan.

"Año 1995, Patio Bullrich. Yo vivía todavía en La Plata y vine a dar una vuelta por Buenos Aires. Nos paramos en una vidriera, absortos mirando. Me tiro hacia atrás y me llevo por delante a Diego Armando Maradona que estaba con Guillermo Coppola. Me miró con cierto desprecio porque fui torpe. Me quedé traumado. Pero, es falso que no lo reconocí", relató.