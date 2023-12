No, no es una buena noticia que un nene tenga que recorrer diariamente 16 kilómetros a caballo para ir a la escuela. Y no es que esto le quite méritos al pibe y su familia que claramente hacen el esfuerzo sino a una clara falencia del Estado.

Vicente debería tener una escuela más cerca de su casa o en su defecto algún tipo de transporte escolar, pero para la gente de TN esto se puede vender como una buena noticia.

Párrafo aparte merece el desagradable “chiste” de Lorena Maciel aclarando que a Vicente no le importa el aumento del transporte.