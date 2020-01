Shakira y Piqué están juntos hace varios años, más precisamente desde el Mundial 2010 cuando el futbolista participó del video de 'Waka Waka'.

Tienen dos hijos, Milan y Sasha, y tienen una buena relación que va para la década. Pero un dato curioso, sobre todo en las celebridades, es que nunca se casaron. Pero, ¿Por qué?

La cantante de 42 años explicó sus razones y realmente tienen sentido, aunque no todos piensan de la misma manera.

Ella comentó: "El matrimonio me asusta mucho. No quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia. Su amante, su novia. Un poco como la fruta prohibida".

Y agregó: "Quiero mantenerlo atento, que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento".