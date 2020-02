A raíz de la internación de urgencia de Andrea del Boca, el panelista de Nosotros a la Mañana, Tomás Dente, protagonizó un insólito blooper al reproducir en vivo un audio de WhatsApp prohibido.

La actriz fue hospitalizada en la Clínica Bazterrica por una hernia abdominal, y con el objetivo de ampliar la información, Dente se comunicó con el abogado Juan Pablo Fioribello, amigo de Del Boca.

"Tenemos la palabra del doctor Fioribello, que es un gran amigo en la vida de Andrea; este es un audio que me acaba de mandar el doctor y lo escuchamos”, introdujo el panelista, mientras que el letrado, dijo: “Tomy, querido, te mando un audio en off, no es para pasarlo...".

Recién ahí Dente puso ‘stop’ y se terminó disculpando.