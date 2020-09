“Señores, estoy en el estudio del Cantando, y me voy a sacar el barbijo porque quiero que me cante un tema una de mis ídolas dentro del programa. Yo sé que lo tuiteé y me preguntan, ¿tanto te gusta Esmeralda Mitre? Sí, y acá está el participante que más me gusta. Para mí, ¡la candidata a ganar Cantando 2020!” arrancó Tinelli dando paso a una situación indescriptible que la mostraron a Esmeralda en todo se despliegue.