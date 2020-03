El conductor experimentó en vivo la tensa situación de que una participante, luego de perder y abrirse las compuertas con el agua bajo sus pies, entre en pánico.

La participante, de nombre Elda, no supo contestar una pregunta y comenzó a lamentar las consecuencias de su fallo.

"Fabián Doman condujo cuestión de peso en algún momento. Decime, es verdadero o falso" le preguntó Guido a la mujer de quien respondió de manera incorrecta y el conductor continuó con el protocolo del programa al pedir: "Por favor, abran las compuertas".

En ese mismo momento que las puertas de metal comenzaron a deslizarse para los costados dando paso a la caída libre de la participante, Elda miró para un costado y en una palidez repentina continuada de tragos de saliva constantes lanzó entre palabras casi silenciosas: "No puedo, perdón".

"Elda, que pasó?", preguntó Guido preocupado por la mujer y cuando notó que solo decía "no puedo" y no podía mirar para abajo cayó en la cuenta del tenso momento en el programa, dado que a la participante que no resultó ganadora le había agarrado un leve ataque de pánico. "Cierren las compuertas" ordenó el conductor que intentó llevarle tranquilidad a la señora: "Tranquila, ahi voy a hablar con vos".