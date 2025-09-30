Para los entendidos
El agradecimiento a Fede Bal por su Martín Fierro con referencia a 'Los Simuladores' y en homenaje a su padre
Después de ganar la estatuilla por su programa 'Resto del Mundo' Fede Bal agradeció, como todo el mundo, pero sobre el final dijo algo que pocos entendieron.
Fede Bal fue el ganador de la estatuilla por programas de viajes/turismo por su ‘Por el Mundo’ pero a la hora de hacer los agradecimientos descolocó a algunos.
"Quiero agradecer a unas personas, que ellos saben en este momento a quién me refiero" y le dio fuego a un encendedor para encender el habano del ‘Mario Santos’ cuando celebraba el éxito de un plan.
Y la referencia fue claramente en recuerdo de su padre, que participó de la serie justamente interpretando a un actor, algo venido a menos, que volvía a conseguir un premio gracias a la ayuda de estos cuatro entrañables personajes.