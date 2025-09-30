Fede Bal fue el ganador de la estatuilla por programas de viajes/turismo por su ‘Por el Mundo’ pero a la hora de hacer los agradecimientos descolocó a algunos.

"Quiero agradecer a unas personas, que ellos saben en este momento a quién me refiero" y le dio fuego a un encendedor para encender el habano del ‘Mario Santos’ cuando celebraba el éxito de un plan.

Y la referencia fue claramente en recuerdo de su padre, que participó de la serie justamente interpretando a un actor, algo venido a menos, que volvía a conseguir un premio gracias a la ayuda de estos cuatro entrañables personajes.