El abogado de Felipe y Martita Fort, Cesar Carozza, no tuvo contemplaciones con la candidata libertaria en Corrientes.

Carozza apuntó contra Virginia Gallardo que subió una foto junto a Ricardo Fort a sus redes sociales con el mensaje "vamos, comandante. Confío en que me estarás cuidando".

"Es un cachivache. Se cuelga de su imagen y lo está usando para su campaña política, pero cuando salió la serie, mandó una carta documento y quiso cobrar" disparó el abogado mostrando las cartas de su acusación.

El tuit con Ricardo Fort

