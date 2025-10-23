"Es un cachivache"
El abogado de los hijos de Ricardo Fort destrozó a Virginia Gallardo por usarlos para la campaña
La ahora referente de La Libertad Avanza en las elecciones de Corrientes quiso sacarle jugo a su vínculo con Ricardo Fort pero la familia se le puso en contra.
El abogado de Felipe y Martita Fort, Cesar Carozza, no tuvo contemplaciones con la candidata libertaria en Corrientes.
Carozza apuntó contra Virginia Gallardo que subió una foto junto a Ricardo Fort a sus redes sociales con el mensaje "vamos, comandante. Confío en que me estarás cuidando".
"Es un cachivache. Se cuelga de su imagen y lo está usando para su campaña política, pero cuando salió la serie, mandó una carta documento y quiso cobrar" disparó el abogado mostrando las cartas de su acusación.
El tuit con Ricardo Fort
"Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando" fue el mensaje de Gallardo.