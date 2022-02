Florencia de la Ve, L-Gante, Dalma Maradona, además de lanzar dardos contra Pablo Echarri, Nancy Dupláa, Thelma Fardin, Actrices Argentinas, y Verónica Lozano fueron sólo algunas de las personalidades a las que Canosa decidió atacar con tal de estar en boca de todos.

Pero Edith Hermida, desde Bendita le envió un mensaje que podría ser leído con buena onda pero que seguramente la pondrá en la mira de la odiadora serial de A24.

“A lo mejor si Viviana Canosa se enamora va a ver la realidad un poco menos apocalíptica, como la ve últimamente”, aseguró la panelista. Beto Casella le respondió:. “¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué necesita un señor?”.

“No, porque cuando una está enamorada… No, no, no estoy diciendo eso. Vos podés estar sola y divina y de buen humor. Yo noto que está malhumorada y que actúa demasiado”, trató de aclarar Hermida para no quedar como una machirula.