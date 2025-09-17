Verónica Llinás participó del programa de Mario Pergolini en Canal Trece, donde mantuvo una entrevista muy profunda y que tocó varias fibras íntimas.

La actriz le contó al conductor televisivo y radial sobre el año en el que decidió tomar cocaína y cómo fue atravesar ese periodo que ella sentía que la acercaba a su hermano.

Según comentó Llinás, su hermano fallecido tenía problemas con el consumo de drogas y ella, durante un año, entró a ese mundo muchas veces sin retorno.

"Durante un año tomé cocaína y casi me muero", expresó la artista quien aclaró que fue a un psiquiatra e hizo una terapia que duró un año para poder salir de esa situación.

"Y salí. O sea, fue muy cortito. Eso duró más o menos porque ese fue el tiempo que yo consumí", explicó al respecto.

El programa completo

Pero la presencia de la gran actriz no fue lo único que hubo en esta edición de Otro día perdido.