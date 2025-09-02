Meghan Trainor vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por un cambio que generó sorpresa entre sus seguidores y fanáticos. La cantante, conocida por sus éxitos internacionales, aparece en los titulares por un tema que mezcla su vida personal y su evolución como figura pública.

La curiosidad de los medios y del público se ha intensificado, generando un debate sobre los cambios que ha experimentado y cómo los comunica a sus seguidores. Mientras los fans la alagan con comentarios llenos de admiración, la historia mantiene la intriga sobre la naturaleza exacta de esta transformación y su significado en la carrera.

Cómo fue la impactante transformación de Meghan Trainor

Meghan Trainor, reconocida mundialmente desde 2014 por su éxito “All About That Bass”, sorprendió con un notable cambio físico al desfilar por la alfombra roja del teatro Harmony Gold, en Los Ángeles, durante la premiere de The Paper.

La cantautora, nacida en Nantucket, ya había explicado en marzo que tomó la decisión de transformar su estilo de vida tras su segundo embarazo. Para muchos de sus seguidores, su nueva apariencia resultó impactante e incluso irreconocible.

En aquel momento, Trainor compartió con su público que buscaba convertirse en “la versión más sana y fuerte” de sí misma, tanto por sus hijos como por su bienestar personal. Los fanáticos no tardaron en reaccionar: algunos la llenaron de elogios, como quien le escribió “Dios mío, pareces una Barbie deportiva”, mientras que otros la criticaron. Ante esto, la artista expresó su frustración porque gran parte de las preguntas y comentarios se enfocaron en su cuerpo y no en su música.

Además, la cantante reconoció que en su proceso de pérdida de peso recurrió a apoyo médico. Señaló que combinó ejercicio, asesoramiento de un dietólogo y el uso de “Mounjaro”, un medicamento que comenzó a tomar luego de su segundo embarazo.