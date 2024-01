Recientemente, Netflix en su catálogo agregó un documental que se anticipa capturará la atención del público, centrándose en narrar un evento histórico en el ámbito musical que hasta el momento ha sido imposible recrear.

Se llevó a cabo la reunión más destacada de estrellas musicales en el año 1985. "La gran noche del pop" documenta este evento sin precedentes.

Sinopsis de La gran noche del Pop, el nuevo estreno documental de Netflix que es furor

La insuperable tarea de reunir a las más grandes estrellas musicales con el propósito de grabar una canción cuyos beneficios se destinarían en su totalidad a diversas organizaciones para aliviar los efectos de la hambruna en África en la década de 1980.

La sinópsis oficial explica lo siguiente: Las mayores estrellas de la música se reunieron en 1985 para grabar 'We Are the World'. Este documental se cuela entre los bastidores del histórico evento.

Esta gesta, impulsada por el cantante, productor y compositor Harry Belafonte, aspiraba a la participación de todas las leyendas más exitosas en ese momento, así como cualquier figura lo suficientemente icónica como para aportar valor al sencillo sin ningún tipo de incentivo económico. Este documental ofrece una visión detrás de cámaras de este evento icónico.

Cómo fue la historia de La gran noche del Pop

Con una impresionante cifra de más de 20 millones de copias vendidas, la canción ocupó el primer lugar en todas las listas de éxitos. Además, su videoclip es realmente emocionante.

Sucedió en una noche de 1985 en Los Ángeles, con una sola toma, una idea se materializó en la reunión más monumental de leyendas musicales, suceso que nunca se repitió, y que hasta hoy sigue siendo considerado como el encuentro más grandioso de figuras musicales en la historia del planeta. Este fue el sencillo más vendido del género pop.